5 кращих препаратів від гастриту

Гастрит — хвороба, яка проявляється запальними процесами в слизовій оболонці шлунку. Може розвиватись різними формами, локалізуватись на певних ділянках шлунку, провокуватись підвищеною або пониженою кислотністю. Однак незалежно від обставин патологія не мине сама по собі. Лікування передбачає звернення до лікаря для проходження комплексної діагностики. Призначаються певні ліки, які можна придбати за рецептом або без.

Які групи засобів використовують при гастриті

Симптоми хвороби можна усунути за допомогою наступних категорій медикаментів:

Препарати для корекції рівня кислотності шлунку, які допоможуть нормалізувати рівень pH. Наприклад, Омепразол доступний за посиланням https://anc.ua/ru/product/omeprazol. Знеболювальні та протизапальні засоби, які зменшують больові відчуття у шлунку. Серед них анальгетик Спазмалгон. Засоби для нормалізації кишкового травлення, такі як Панкреатин та інші з цієї категорії. Ліки для позбавлення від метаболічних порушень. З цією задачею добре справляються анаболіки, включно з Силібініном. Медпрепарати для відновлення моторних функцій, до яких відноситься Церукал.

Ви можете купити в аптеці АНЦ на сайті https://anc.ua/ru ці та інші категорії медикаментозних засобів для позбавлення від симптомів гастриту. Кваліфіковані фармацевти допоможуть підібрати саме ті препарати, які сприятимуть швидкій нормалізації стану без побічних ефектів. Рекомендується перед тим як відвідувати аптеку звернутись до лікаря та пройти обстеження шлунково-кишкового тракту. Це допоможе більш точно підібрати медикаменти.

Додаткові лікарські препарати при гастриті

При гастриті можуть застосовуватись медикаменти у вигляді таблеток, капсул, свічок, ін’єкцій тощо. Однак ключове значення відіграє не форма препарату, а діючі компоненти в його складі. Якщо було виявлено, що захворювання спровоковане патогенною активністю бактерій Helicobacter pylori, тоді призначаються засоби для знищення цих мікроорганізмів. Кортикостероїди та супресори використовуються при збої роботи імунної системи, а комплекси амінокислот – при метаболічних змінах. Важливою є нейтралізація симптомів, а саме болю та здуття шлунку, розладів травлення, підвищеної кислотності, порушень моторики шлунку тощо. Для цього використовуються різні групи препаратів, а вираженого ефекту можна досягти лише при курсовому комплексному вживанні різних медикаментів з дотриманням рекомендацій лікаря. Не допускається порушення дозування, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків, тому перед вживанням ознайомтесь з інструкцією до препарату. Не займайтесь самостійним призначенням собі лікування.