10 тисяч солдатів армії КНДР хоче залучити РФ для участі у війні в Україні – Зеленський

Близько 10 тисяч солдатів КНДР хоче залучити РФ для участі у війні в Україні.

Про це 17 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі після участі у засіданні Євроради.

Лідер України повідомив, що є дані розвідки про те, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України і тренуються спільно з окупантами.

“Не знаю, яка кількість офіцерів, але є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією, бо забагато втрачає на полі бою і настрої такі в суспільстві, що вони проти мобілізації. Саме тому він (глава РФ Володимир Путін – ред.) шукає зовнішню підтримку. Я знаю, що є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ”.

За словами Зеленського, також є дані, що “зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати і щоб вони воювали проти України”.

“Це дуже нагальна річ, яка потребує реакції партнерів України. Бо це вже фактично офіційне підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України в якості контингенту. Це крок серйозний”, – підсумував Зеленський.