Політика

10 тисяч солдатів армії КНДР хоче залучити РФ для участі у війні в Україні – Зеленський
17 Жовтня 2024 14:53
читать на русском →
війна, зеленський, кндр, україна
Володимир Зеленський / ОПУ

Близько 10 тисяч солдатів КНДР хоче залучити РФ для участі у війні в Україні.

Про це 17 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі після участі у засіданні Євроради.

Лідер України повідомив, що є дані розвідки про те, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України і тренуються спільно з окупантами.

“Не знаю, яка кількість офіцерів, але є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією, бо забагато втрачає на полі бою і настрої такі в суспільстві, що вони проти мобілізації. Саме тому він (глава РФ Володимир Путін – ред.) шукає зовнішню підтримку. Я знаю, що є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ”.

За словами Зеленського, також є дані, що “зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати і щоб вони воювали проти України”.

“Це дуже нагальна річ, яка потребує реакції партнерів України. Бо це вже фактично офіційне підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України в якості контингенту. Це крок серйозний”, – підсумував Зеленський.  


ТОП-новини
17 Жовтня 2024 16:23

Зеленський поговорив з Трампом щодо НАТО: наголосив на важливості вступу України до Альянсу
17 Жовтня 2024 16:12

Міністр МЗС Норвегії привітав План перемоги Зеленського 
17 Жовтня 2024 15:49

Окупанти атакувала рятувальників Сумщини  під час гасіння пожежі після прильоту 
17 Жовтня 2024 15:31

Залужний прокоментував План перемоги Зеленського
17 Жовтня 2024 14:53

10 тисяч солдатів армії КНДР хоче залучити РФ для участі у війні в Україні – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
усі думки