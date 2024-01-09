З’явилась інформація про збиття “Шахеда” з реактивним двигуном, в Повітряних силах відреагували

В Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію щодо нібито збиття нового “Шахеда” з реактивним двигуном.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов – нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 “Шахед”, чорного кольору. Після цієї демонстрації БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти”, – заявив Ігнат.

Оцінюючи ризики від нового “Шахеда”, Ігнат назвав новий БпЛА “міні крилатою ракетою”. Як він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.