Техно

З’явилась інформація про збиття “Шахеда” з реактивним двигуном, в Повітряних силах відреагували

9 Січня 2024 09:52
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бпла, ппо

В Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію щодо нібито збиття нового “Шахеда” з реактивним двигуном.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов – нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 “Шахед”, чорного кольору. Після цієї демонстрації БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти”, – заявив Ігнат.

Оцінюючи ризики від нового “Шахеда”, Ігнат назвав новий БпЛА “міні крилатою ракетою”. Як він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.


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