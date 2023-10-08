Кримінал

Зранку обстріляна Костянтинівка – четверо поранених

8 Жовтня 2023 12:48
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донецька область, костянтинівка

Четверо людей, серед яких 9-річна дитина, поранені внаслідок російського обстрілу Донецької області вранці 8 жовтня, повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 8 жовтня 2023 року о 06:25 російська армія обстріляла Костянтинівку, ймовірно, з використанням крилатої ракети ОТРК «Іскандер». Російські війська поцілили по житловій забудові. Від вибуху постраждали 9-річна дівчинка, її 44-річна матір. Також поранення отримали жінка 64 років та її 41-річний син», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ОГП, у поранених діагностували забої, осколкові ураження і струс головного мозку.


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