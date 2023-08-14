Економіка

ZEN.COM: найдешевший спосіб надіслати гроші в Україну

14 Серпня 2023 16:59
  На правах реклами

З липня 2023 українці можуть користуватися послугами європейського фінтех-проєкту ZEN.COM. Розповідаємо, як зручно та дешево отримувати кошти з Європи чи іншої країни через ZEN.COM.

Як отримати кошти через ZEN.COM

Через застосунок ZEN.COM вигідно отримувати гроші можуть абсолютно всі – і власники рахунку чи картки ZEN Mastercard®, і власники карток/рахунків інших українських банків. 

Проте клієнти ZEN.COM мають особливу перевагу – для них відкривається унікальний мультивалютний рахунок. Він підходить зразу для EUR, USD, GBP, PLN та ще 25 інших валют! Для відкриття рахунку не потрібно йти в банк чи збирати складний пакет документів – достатньо завантажтити на свій гаджет мобільний застосунок ZEN.COM та пройти максимально просту реєстрацію. 

Мультивалютний рахунок відкривається миттєво – ви зразу можете отримувати кошти з будь-якої країни світу! 

Отримувати гроші можна через такі системи переказів:

  • PrivatMoney;
  • SWIFT;
  • SEPA;
  • ZEN Buddies.

Розглянемо більш детально переваги кожного виду переказів.

Перекази PrivatMoney

На сьогоднішній день PrivatMoney через ZEN.COM – це найвигідніший спосіб отримати в Україні гроші з-за кордону. Адже до 18 листопада комісія за переказ становить 0%. Тобто ні отримувач, ні відправник не сплачують жодних комісійних! Кошти в Україні виплачуються в 3 валютах: доларах США, євро та гривні, а зовсім скоро перекази можна буде отримувати також і в польських злотих.

Максимально вигідний переказ PrivatMoney можливий завдяки співпраці ZEN.COM з ПриватБанк – лідером ринку банківських послуг України. Головна перевага PrivatMoney через ZEN.COM – миттєва швидкість та простота процедури. Щоб ви змогли отримати кошти, відправник вказує тільки ваше ПІБ та номер рахунку чи картки. 

Перекази SWIFT

Швидкі та безпечні міжнародні перекази – кошти зараховуються миттєво та в будь-якій валюті. Головна особливість переказів SWIFT – можливість обрати, хто сплачуватиме комісію:

  • в SWIFT OUR всі комісії сплачує одержувач;
  • SWIFT SHA комісія розподіляється між відправником та одержувачем.

Перекази SEPA

Такий вид міжнародних переказів підходить лише для євро. SEPA надсилаються між рахунками виключно в Європейській економічній зоні. Також звертаємо вашу увагу, що система SEPA підтримується не всіма українськими банками.

ZEN Buddies

ZEN Buddies – це безкоштовні перекази виключно між користувачами ZEN.COM. В такий спосіб можна найшвидше отримати гроші на свій рахунок. Для того, щоб надіслати кошти, відправнику достатньо вказати тільки номер телефону одержувача. 

Більше інформації про отримання переказів в Україні – на сайті zen.com.


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