Зеленський зустрівся з істориком Тімоті Снайдером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, професором історії Єльського університету Тімоті Снайдером.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави відзначив зусилля амбасадора у зборі коштів для програм “Безпечна земля” та “Безпечне небо”. Завдяки Тімоті Снайдеру вдалося акумулювати 3,8 млн дол. Найактивніші збори за його підтримки – на дрони та систему протидії ворожим БпЛА “Ловець шахедів”.

«Дякую вам за роботу на платформі UNITED24. Ви в нас рекордсмен – завдяки вам це рекордні збори, і це дуже важливо. Це дуже допомагає. Ви в різних напрямах допомагали. Ви знаєте, що не всі амбасадори бралися за мілітарний напрям, і я вам дуже вдячний, що ви не боялися цього”, – сказав Зеленський.

Снайдер зазначив, що прагне зробити внесок у справедливу боротьбу українців.

“Це маленька річ. Це для мене як для людини дуже важливо: я можу думати, що я щось для України роблю. Немає взагалі в житті таких можливостей, де те, що справедливе, є настільки ясним, як зараз”, – сказав він.