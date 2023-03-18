Зеленський ввів санкції проти президента Сирії Асада

На сайті президента 18 березня з’явився наказ щодо нових санкцій. Персональні обмеження ввели проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи. Серед цього переліку є санкції проти сирійського лідера Башара Асада.

Санкції проти Асада діятимуть 10 років, йдеться в указі Зеленського.

Цим блокуються активи Асада, якщо вони є в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.

Таке рішення Зеленського, напевно, є відповіддю на заяву Асада, що він визнає російськими окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

“Звичайно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не трапилася війна, це історично російські території”, – сказав Асад під час візиту до Москви 16 березня.