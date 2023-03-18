Політика

Зеленський ввів санкції проти президента Сирії Асада

18 Березня 2023 16:18
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санкції, зеленський

На сайті президента 18 березня з’явився наказ щодо нових санкцій. Персональні обмеження ввели проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи. Серед цього переліку є санкції проти сирійського лідера Башара Асада.

Санкції проти Асада діятимуть 10 років, йдеться в указі Зеленського.

Цим блокуються активи Асада, якщо вони є в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.

Таке рішення Зеленського, напевно, є відповіддю на заяву Асада, що він визнає російськими окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

“Звичайно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не трапилася війна, це історично російські території”, – сказав Асад під час візиту до Москви 16 березня.


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