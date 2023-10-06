Суспільство

Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова

6 Жовтня 2023 11:25
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по центру Харкова 6 жовтня. Внаслідок атаки загинула дитина.

Зеленський висловив співчуття рідним загиблої дитини. Він наголосив, що через російський удар постраждали понад 20 осіб.

“Рятувальна операція триває. Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям. І я дякую всім нашим воїнам, які, попри все, рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор”, – наголосив президент.


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