Політика

Зеленський: Трамп усвідомлює ризики заморожування війни
18 Грудня 2024 07:14
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зеленський, трамп
Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп усвідомлює небезпеку заморожування війни та готовність України відстоювати свою незалежність.

Про це повідомляється у виступі Зеленського під час онлайн-спілкування з читачами Le Parisien щодо підсумків переговорів із Трампом у Парижі.

“Трамп знає, що Україна не погодиться на компроміси, які шкодять нашій державі. Ми вже тривалий час боремося за свій суверенітет. Незалежно від того, скільки лідерів світу захочуть оголосити про мир, ми не збираємося здаватися чи відмовлятися від нашої незалежності.”

Він наголосив, що “небезпека полягала б у тому, щоб заявити про заморожування війни та домовлятися з росіянами.”

Зеленський зазначив, що Трамп прагне якнайшвидшого вирішення ситуації, проте ще не має доступу до повної інформації.

 “Зараз він ще не в Білому домі, тому не має доступу до всієї необхідної інформації: розвідданих, звітів Міноборони, дипломатичних каналів тощо. Коли він отримає повний доступ, ми зможемо вести переговори на одному рівні інформаційної обізнаності.”

Зеленський висловив сподівання, що зміни у США з приходом Трампа позитивно вплинуть на підтримку України.

 “Ми очікуємо на посилення підтримки України з боку США. Наші команди вже співпрацюють із представниками Трампа. Будівництво відносин із новою адміністрацією – наш пріоритет. Сполучені Штати були й залишаються нашим провідним партнером, хоча для України важливими є і США, і Європа. Ми цінуємо підтримку з обох сторін і не ставимо когось вище.”


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