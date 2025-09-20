Зеленський: Результат контратаки на Добропіллі – 330 кв. км під нашим контролем

Президент Володимир Зеленський заявив, що після контратаки Сил оборони на Добропіллі та в районі Покровська під контроль повернулися 330 кв. км, з них понад 170 – повністю зачищенні від ворога.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

«Щодо наших контрнаступальних дій в районах Добропілля і Покровська. “Руські” хотіли оточити нас, але саме наші Збройні сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога», – розповів Зеленський.

Він прогнозує, що саме на цьому напрямку ворог зосередить основні зусилля.

«Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ – Добропільський, Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61 бригаду морської піхоти, розуміючи, що вони втрачають велику кількість своїх військових», – сказав Президент.

Він відзначив, що вважає такі дії Сил оборони успіхом.

«Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних сил України», – підсумував глава держави.