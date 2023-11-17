Зеленський прокоментував зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Президент України Володимир Зеленський висловив оптимізм щодо зустрічі лідера США Джо Байдена з главою Кита Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско.

Про це він сказав журналістам у Києві у четвер, 16 листопада, повідомляє AFP.

«Ми розуміємо, що це добре для нас — їхня зустріч», — заявив Зеленський.

Він не зміг підтвердити, що Байден та Сі обговорювали розв’язану Росією повномасштабну війну проти України, але додав, що вторгнення «якось згадувалося».

15 листопада Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Це перший за шість років візит глави Китаю до США.

Американський президент схарактеризував зустріч із Сі як «конструктивну та продуктивну», зазначивши, що лідери досягли угод, включно з відновленням військових зв’язків і спільними зусиллями в боротьбі з наркотиками.