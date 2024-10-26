Зеленський про нічні удари по Україні: російські вбивці повернулись до своєї звичної справи

“Після всього, сказаного в Казані (мається на увазі саміт БРІКС, – ред.), російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна”, – заявив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в соцмережах.

За його словами, за минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим нашим регіонам.

Наслідки ударів по українським містам. 26 жовтня 2024 / Фото @V_Zelenskiy_official

“В Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова – та звичайні житлові будинки. На жаль, троє загиблих, і серед них дитина. В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу”, – написав він.

Зеленський також нагадав, що війна, яка триває вже третій рік, має лише одного винуватця – Москву.

“Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості”.