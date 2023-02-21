Зеленський не дивився виступ Путіна – в цей час росіяни вбивали українців

Президент Володимир Зеленський не дивився сьогоднішнє звернення президента держави-терориста Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ, адже в цей час росіяни вбивали українців на Херсонщині.

Про це він заявив під час спільної з прем’єр-міністром Італії Джорджою Мелоні прес-конференції у Києві.

“Сьогодні виступав чи звертався президент путін. Що можна сказати? Я не дивився його звернення через те, що саме в цей час, ви знаєте, що відбувались удари по Херсонщині, постраждала 21 людина, 6 загинули, на жаль. Прийміть, будь ласка, мої співчуття, всі близькі й рідні”, – зазначив Зеленський.

У цьому контексті глава держави підкреслив, що для захисту українських міст потрібно захистити небо.

“По-іншому поки що захиститись від держави-терориста неможливо, але все попереду, і ми до цього готуємося”, – сказав Президент.

Пообіді 21 лютого російські війська завдали масованого удару з «Градів» по середмістю Херсона. За уточненими даними, п’ятеро загиблих.