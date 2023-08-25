Політика

Зеленський анонсував законодавчі рішення, які посилять безпеку держави

25 Серпня 2023 21:00
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У п’ятницю, 25 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня мають відбутися спеціальні внутрішньо-політичні наради, які убезпечать Україну від тих, хто хоче послабити її.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

“Вже готуємось до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньо-політичні наради, вони вже заплановані, щодо законодавчих рішень”, – заявив президент.

За його словами, ці рішення точно убезпечать нашу державу від усіх, хто намагається послабити її.

“Хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посаду в державній системі”, – додав Зеленський.


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