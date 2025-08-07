Зеленський анонсував розмови з європейськими колегами “для реального просування на шляху до миру”

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 7 серпня матиме серію міжнародних контактів, спрямованих “для реального просування на шляху до миру”.

За його словами, заплановані розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, представниками Франції та Італії, а також спілкування на рівні радників з питань нацбезпеки.

Реклама

Президент також нагадав, що 6 серпня провів спільну розмову з президентом США Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів. Після цього мав окремі бесіди з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави також наголосив на ключових елементах, які Україна вважає пріоритетними.

“Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань. Третє – довготривалість безпеки”, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії.