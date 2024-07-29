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Збитий над Київщиною дрон виявився новим російським БПЛА “Гербера”
29 Липня 2024 10:45
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Російські безпілотники "Гербера". Липень 2024 / Кадр з відео ОКБ им. Гастелло

Збитий минулого тижня у Київській області дрон є новим російським багатофункціональним безпілотником “Гербера”.

Це стало відомо при порівнянні доступних фото в українських ЗМІ та опублікованого відео російських окупантів, де вони розповідають про нову модель свого військового безпілотника, повідомляє Мілітарний.

Цей БПЛА, корпус якого зроблено з пінопласту, росіяни лише нещодавно почали застосовувати проти України.

Російський безпілотник «Гербера», знайдений на Київщині. Липень, 2024 / Фото: Сергій Флеш

Заявлено, що цей БПЛА може використовуватися для радіоелектронної розвідки, бути дроном-камікадзе або ж хибною ціллю для ППО.

Наразі точна дальність польоту російського БПЛА “Гербера” та вага бойового навантаження невідомі. Але те, що він долетів до Київської області, свідчить про можливість долати щонайменше кілька сотень кілометрів.


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