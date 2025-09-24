Заморозки на півночі, локальні дощі на сході: прогноз погоди в Україні на 25 вересня

Невелика хмарність, місцями дощі на південному заході та сході, без опадів на решті території. На півночі можливі заморозки на ґрунті до 0–3°, повідомили в Укргідрометцентрі.

Вдень 25 вересня очікується невелика хмарність. У південно-західній частині та на сході країни місцями пройдуть невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний 5–10 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі у північних та більшості західних областей 1–6° тепла, на Закарпатті до 10°; на півночі на поверхні ґрунту заморозки 0–3°. Вдень 11–16° тепла; на решті території вночі 6–11°, на узбережжі морів до 13°, вдень 14–19°.

Київ і область: невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5–10 м/с. По області вночі 1–6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°, вдень 11–16°. У Києві вночі 3–5° тепла, вдень 12–14°.

