З України за добу виїхали 32 тис. людей, повернулися більше

Упродовж минулої доби, 1 листопада, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 69 тисяч людей та 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, за даними прикордонників, з України минулої доби вибули 32 тисячі людей. Зокрема, 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Водночас прибули до України за добу 37 тисяч людей, з них 33 тисячі – українці.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону прикордонники затримали 29 чоловіків, троє з них намагалися незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, решта – затримали поза ними. Також через кордон не пропустили двох чоловіків, в документах яких прикордонники виявили ознаки підробки.

“У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України”, – додали в ДПСУ.