Європейські порти забезпечують перевалку понад 20% російського СПГ — FT

Понад п’яту частину російського СПГ, що надходить до Європи, переправляють в інші частини світу.

«Ця практика збільшує доходи Москви, незважаючи на зусилля ЄС щодо їх обмеження у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну», — пише Financial Times.

Хоча контракти на перевалку російського СПГ заборонені у Великій Британії та Нідерландах, дані за 2023 рік свідчать про те, що дозволені поставки російського газу перекачуються між танкерами в Бельгії, Франції та Іспанії, перш ніж потрапити до покупців на інших континентах.

Видання підкреслює, що така перевалка має вирішальне значення для РФ, оскільки вона намагається максимально ефективно використовувати свій арктичний флот.

«Перевалка зазвичай відбувається між російськими танкерами льодового класу, які курсують між півостровом Ямал і північно-західною Європою, та звичайними танкерами СПГ, які потім вирушають в інші порти, звільняючи судна льодового класу для повернення на північ», — пише FT.

Значні обсяги російського СПГ, видобутого на Ямалі компанією Новатек, надходять у порти Бельгії, Іспанії та Франції. Найбільшими портами-одержувачами стали Зебрюгге в Бельгії та Монтуар-де-Бретань у Франції.

Із 17,8 млрд кубометрів російського СПГ, що надійшов до ЄС у період із січня до вересня 2023 року, 21% перевантажили на судна, що прямували до країн, які не входять до ЄС, включно з Китаєм, Японією та Бангладеш.

Як повідомлялося, на відміну від вугілля і нафти, російський газ не потрапив під санкції ЄС, але Єврокомісія заявила, що держави-члени мають позбутися російського викопного палива до 2027 року.

«Політики ЄС захищають продовження імпорту з Росії, пояснюючи це довгостроковими контрактами, укладеними до війни, які в разі порушення змусять європейські компанії виплатити компенсацію РФ. Наприклад, бельгійська газова компанія Fluxys має 20-річний контракт із Ямалом, термін дії якого спливає у 2039 році», — пише видання.