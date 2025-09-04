        Суспільство

        Як правильно вибрати сухий корм для собак

        4 Вересня 2025 15:48
        Коли йдеться про годування собаки, у багатьох господарів відразу постає питання: чим саме годувати улюбленця, щоб він був здоровим, активним і прожив довге життя? На полицях магазинів десятки упаковок із яскравими написами «преміум», «суперпреміум», «натуральний» – і очі розбігаються. Розберемося, як вибрати сухі корми для собак  так, щоб це рішення було справді корисним.

        Вік та порода мають значення

        Цуценя і доросла собака – це два різні організми. У малюків швидке зростання, їм потрібний білок та енергія. У літніх тварин, навпаки, уповільнений обмін речовин, і надто калорійний корм може призвести до зайвої ваги. Також варто враховувати породу: активні хаски витрачають більше енергії, ніж спокійні мопси. Що потрібно враховувати під час вибору корму:

        • Вік собаки (цуценя, дорослий, літній)
        • Розмір та порода
        • Рівень активності
        • Схильність до алергій
        • Хронічні захворювання

        Склад важливіший за бренд

        Не ведіть лише на гарну упаковку. Перше, що потрібно дивитися – це склад. На першому місці має стояти джерело білка: курка, ягня, індичка чи риба. Якщо ви бачите «м’ясо та субпродукти» без уточнень – краще відкласти такий корм. Злаки допустимі, але у помірній кількості. Чим менше пшениці та кукурудзи, тим краще засвоюється їжа.

        Баланс білків, жирів та вуглеводів

        Оптимальний корм для дорослого собаки містить близько 25% білка та 15% жиру. Для щенят – трохи більше білка та енергії, а от корм з великою кількістю жирів варто давати обережно, щоб не отримати проблему із зайвою вагою.

        Приблизні показники для різного віку собаки:

        Вік собакиБілки (%)Жири (%)Особливості
        Цуценята28–3016–20Швидке зростання, потрібна енергія
        Дорослі22–2612–16Підтримка форми
        Літні18–228–12Легкий раціон, менше калорій

        Спеціальні потреби

        У собак, як і в людей, бувають алергії та хронічні хвороби. Наприклад, є корми гіпоалергенні, беззернові або з обмеженою кількістю інгредієнтів. Для вихованців із чутливим травленням підбирають спеціальні раціони з пробіотиками. Якщо у собаки проблеми із суглобами – шукайте склади з глюкозаміном та хондроїтином.

        Популярні спеціальні види кормів:

        1. Гіпоалергенні – для собак з алергією
        2. Беззернові – при чутливому травленні
        3. Для здоров’я суглобів – з добавками хондроїтину
        4. Дієтичні – для вихованців із зайвою вагою
        5. Для шкіри та вовни – з підвищеним вмістом омега-3

        Як зрозуміти, що корм підійшов

        За кілька тижнів після зміни харчування можна оцінити результат. У собаки має бути блискуча вовна, рівна шкіра без сверблячки, нормальний стілець і гарний настрій. Якщо тварина почала свербіти, з’явилися висипання або проблеми з травленням – корм варто замінити.

        Ціна – не головний критерій

        Дорогий корм не завжди автоматично найкращий. Але й найдешевші варіанти зазвичай заощаджують на інгредієнтах. Оптимально вибирати лінійки середнього та високого класу, де виробник вказує джерело білка та дотримується збалансованого складу.


