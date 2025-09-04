Як правильно вибрати сухий корм для собак

Коли йдеться про годування собаки, у багатьох господарів відразу постає питання: чим саме годувати улюбленця, щоб він був здоровим, активним і прожив довге життя? На полицях магазинів десятки упаковок із яскравими написами «преміум», «суперпреміум», «натуральний» – і очі розбігаються. Розберемося, як вибрати сухі корми для собак так, щоб це рішення було справді корисним.
Вік та порода мають значення
Цуценя і доросла собака – це два різні організми. У малюків швидке зростання, їм потрібний білок та енергія. У літніх тварин, навпаки, уповільнений обмін речовин, і надто калорійний корм може призвести до зайвої ваги. Також варто враховувати породу: активні хаски витрачають більше енергії, ніж спокійні мопси. Що потрібно враховувати під час вибору корму:
- Вік собаки (цуценя, дорослий, літній)
- Розмір та порода
- Рівень активності
- Схильність до алергій
- Хронічні захворювання
Склад важливіший за бренд
Не ведіть лише на гарну упаковку. Перше, що потрібно дивитися – це склад. На першому місці має стояти джерело білка: курка, ягня, індичка чи риба. Якщо ви бачите «м’ясо та субпродукти» без уточнень – краще відкласти такий корм. Злаки допустимі, але у помірній кількості. Чим менше пшениці та кукурудзи, тим краще засвоюється їжа.
Баланс білків, жирів та вуглеводів
Оптимальний корм для дорослого собаки містить близько 25% білка та 15% жиру. Для щенят – трохи більше білка та енергії, а от корм з великою кількістю жирів варто давати обережно, щоб не отримати проблему із зайвою вагою.
Приблизні показники для різного віку собаки:
|Вік собаки
|Білки (%)
|Жири (%)
|Особливості
|Цуценята
|28–30
|16–20
|Швидке зростання, потрібна енергія
|Дорослі
|22–26
|12–16
|Підтримка форми
|Літні
|18–22
|8–12
|Легкий раціон, менше калорій
Спеціальні потреби
У собак, як і в людей, бувають алергії та хронічні хвороби. Наприклад, є корми гіпоалергенні, беззернові або з обмеженою кількістю інгредієнтів. Для вихованців із чутливим травленням підбирають спеціальні раціони з пробіотиками. Якщо у собаки проблеми із суглобами – шукайте склади з глюкозаміном та хондроїтином.
Популярні спеціальні види кормів:
- Гіпоалергенні – для собак з алергією
- Беззернові – при чутливому травленні
- Для здоров’я суглобів – з добавками хондроїтину
- Дієтичні – для вихованців із зайвою вагою
- Для шкіри та вовни – з підвищеним вмістом омега-3
Як зрозуміти, що корм підійшов
За кілька тижнів після зміни харчування можна оцінити результат. У собаки має бути блискуча вовна, рівна шкіра без сверблячки, нормальний стілець і гарний настрій. Якщо тварина почала свербіти, з’явилися висипання або проблеми з травленням – корм варто замінити.
Ціна – не головний критерій
Дорогий корм не завжди автоматично найкращий. Але й найдешевші варіанти зазвичай заощаджують на інгредієнтах. Оптимально вибирати лінійки середнього та високого класу, де виробник вказує джерело білка та дотримується збалансованого складу.