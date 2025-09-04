Як правильно вибрати сухий корм для собак

Коли йдеться про годування собаки, у багатьох господарів відразу постає питання: чим саме годувати улюбленця, щоб він був здоровим, активним і прожив довге життя? На полицях магазинів десятки упаковок із яскравими написами «преміум», «суперпреміум», «натуральний» – і очі розбігаються. Розберемося, як вибрати сухі корми для собак так, щоб це рішення було справді корисним.

Вік та порода мають значення

Цуценя і доросла собака – це два різні організми. У малюків швидке зростання, їм потрібний білок та енергія. У літніх тварин, навпаки, уповільнений обмін речовин, і надто калорійний корм може призвести до зайвої ваги. Також варто враховувати породу: активні хаски витрачають більше енергії, ніж спокійні мопси. Що потрібно враховувати під час вибору корму:

Вік собаки (цуценя, дорослий, літній)

Розмір та порода

Рівень активності

Схильність до алергій

Хронічні захворювання

Склад важливіший за бренд

Не ведіть лише на гарну упаковку. Перше, що потрібно дивитися – це склад. На першому місці має стояти джерело білка: курка, ягня, індичка чи риба. Якщо ви бачите «м’ясо та субпродукти» без уточнень – краще відкласти такий корм. Злаки допустимі, але у помірній кількості. Чим менше пшениці та кукурудзи, тим краще засвоюється їжа.

Баланс білків, жирів та вуглеводів

Оптимальний корм для дорослого собаки містить близько 25% білка та 15% жиру. Для щенят – трохи більше білка та енергії, а от корм з великою кількістю жирів варто давати обережно, щоб не отримати проблему із зайвою вагою.

Приблизні показники для різного віку собаки:

Вік собаки Білки (%) Жири (%) Особливості Цуценята 28–30 16–20 Швидке зростання, потрібна енергія Дорослі 22–26 12–16 Підтримка форми Літні 18–22 8–12 Легкий раціон, менше калорій

Спеціальні потреби

У собак, як і в людей, бувають алергії та хронічні хвороби. Наприклад, є корми гіпоалергенні, беззернові або з обмеженою кількістю інгредієнтів. Для вихованців із чутливим травленням підбирають спеціальні раціони з пробіотиками. Якщо у собаки проблеми із суглобами – шукайте склади з глюкозаміном та хондроїтином.

Популярні спеціальні види кормів:

Гіпоалергенні – для собак з алергією Беззернові – при чутливому травленні Для здоров’я суглобів – з добавками хондроїтину Дієтичні – для вихованців із зайвою вагою Для шкіри та вовни – з підвищеним вмістом омега-3

Як зрозуміти, що корм підійшов

За кілька тижнів після зміни харчування можна оцінити результат. У собаки має бути блискуча вовна, рівна шкіра без сверблячки, нормальний стілець і гарний настрій. Якщо тварина почала свербіти, з’явилися висипання або проблеми з травленням – корм варто замінити.

Ціна – не головний критерій

Дорогий корм не завжди автоматично найкращий. Але й найдешевші варіанти зазвичай заощаджують на інгредієнтах. Оптимально вибирати лінійки середнього та високого класу, де виробник вказує джерело білка та дотримується збалансованого складу.