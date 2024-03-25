Суспільство

Як покращити стан шкіри навколо очей?

25 Березня 2024 15:47
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Іноді недосип і стреси стають явними на нашому обличчі. Вони проявляються через потемнілі кола під очима й набряки. У цьому випадку сироватка для шкіри навколо очей у доглядовій рутині допоможе позбутися проблеми.

Чому шкіра під очима відрізняється?

Шкіра під очима в принципі відрізняється своєю структурою. Її відмінності:

  • шкіра тут тонше приблизно в 5 разів, ніж в інших зонах обличчя;
  • синтез колагену на ділянці обмежений;
  • тут немає сальних залоз, що забезпечує сухість шкіри;
  • близько до поверхні розташовані капіляри, через що виникають набряки.

Через ці особливості шкіра навколо очей страждає першою. Тут з’являються набряки, зморшки, тьмяний нерівний тон. Єдиний спосіб покращити стан шкіри — використовувати правильний косметичний догляд.

Сироватка для шкіри навколо очей

Бажано до вечірньої рутини додати сироватку. Ця форма косметичних засобів має високу концентрацію активних речовин. Eyemultitasker Retinol Serum від INSTYTUTUM — це потужний антивіковий комплекс, що має багато функцій:

  • омолоджує шкіру навколо очей;
  • зменшує темні кола;
  • підтягує верхню повіку;
  • робить пігментацію світліше;
  • покращує тонус;
  • підвищує еластичність шкіри.

Загалом сироватка розгладжує, пом’якшує й зволожує. У формулі є 5% ретиноїдний комплекс з гідроксипінаколоном. Косметичний засіб бореться з усіма ознаками старіння. Але ретинол не рекомендовано жінкам під час вагітності й годування груддю.

Як використовувати сироватку?

Наносити сироватку на шкіру навколо очей треба після очищення. Рухи мають бути легкими й масажними. Можна поплескувати пальцями до повного вбирання засобу в шкіру.

Щоби покращити ефект, використовувати сироватку можна комплексно зі зволожувальним кремом. Серед косметики INSTYTUTUM таким засобом є Truly-Transforming Brightening Eye Cream.

Вводити сироватку в рутину треба поступово. Спочатку наносьте її 1-2 рази на тиждень. А потім дивіться реакцію шкіри й за потреби збільшуйте кількість разів.

Сироватка — потужний додаток до вашої рутини. Завдяки їй ви можете покращити стан шкіри навколо очей.


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