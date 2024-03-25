Як покращити стан шкіри навколо очей?

Іноді недосип і стреси стають явними на нашому обличчі. Вони проявляються через потемнілі кола під очима й набряки. У цьому випадку сироватка для шкіри навколо очей у доглядовій рутині допоможе позбутися проблеми.
Чому шкіра під очима відрізняється?
Шкіра під очима в принципі відрізняється своєю структурою. Її відмінності:
- шкіра тут тонше приблизно в 5 разів, ніж в інших зонах обличчя;
- синтез колагену на ділянці обмежений;
- тут немає сальних залоз, що забезпечує сухість шкіри;
- близько до поверхні розташовані капіляри, через що виникають набряки.
Через ці особливості шкіра навколо очей страждає першою. Тут з’являються набряки, зморшки, тьмяний нерівний тон. Єдиний спосіб покращити стан шкіри — використовувати правильний косметичний догляд.
Сироватка для шкіри навколо очей
Бажано до вечірньої рутини додати сироватку. Ця форма косметичних засобів має високу концентрацію активних речовин. Eyemultitasker Retinol Serum від INSTYTUTUM — це потужний антивіковий комплекс, що має багато функцій:
- омолоджує шкіру навколо очей;
- зменшує темні кола;
- підтягує верхню повіку;
- робить пігментацію світліше;
- покращує тонус;
- підвищує еластичність шкіри.
Загалом сироватка розгладжує, пом’якшує й зволожує. У формулі є 5% ретиноїдний комплекс з гідроксипінаколоном. Косметичний засіб бореться з усіма ознаками старіння. Але ретинол не рекомендовано жінкам під час вагітності й годування груддю.
Як використовувати сироватку?
Наносити сироватку на шкіру навколо очей треба після очищення. Рухи мають бути легкими й масажними. Можна поплескувати пальцями до повного вбирання засобу в шкіру.
Щоби покращити ефект, використовувати сироватку можна комплексно зі зволожувальним кремом. Серед косметики INSTYTUTUM таким засобом є Truly-Transforming Brightening Eye Cream.
Вводити сироватку в рутину треба поступово. Спочатку наносьте її 1-2 рази на тиждень. А потім дивіться реакцію шкіри й за потреби збільшуйте кількість разів.
Сироватка — потужний додаток до вашої рутини. Завдяки їй ви можете покращити стан шкіри навколо очей.