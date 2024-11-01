Суспільство

Війська РФ атакували Україну трьома ракетами та десятками БпЛА
1 Листопада 2024 08:46
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війна, ппо
Робота мобільної вогневої групи ППО / Фото: 108-ма окрема бригада територіальної оборони

У ніч на 1 листопада росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 48-ма ударними БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 08:00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей”, – наголосили військові.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

За попередніми результатами обійшлось без жертв. Однак, внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.


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