Політика

Welt: ЄС погодив проєкт про гарантії безпеки для України

11 Травня 2024 12:13
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Євросоюз, україна
На саміті ЄС у Брюсселі 29 червня 2023 року. У центрі: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель / Фото AP

Посли країн Європейського союзу погодили проєкт, що описує гарантії безпеки для України. Про це повідомляє німецька газета Welt, яка ознайомилася з документом. Зазначається, що проєкт позначений як “конфіденційний”.

У документі обумовлено надання Україні консультацій протягом 24 годин після потенційної агресії проти країни. Однак, як зазначає Welt, договір виключає пряму участь солдатів ЄС у бойових діях проти Росії. Брюссель обіцяє Україні продовження постачань летальної та нелетальної зброї, продовження навчання солдатів, допомогу в реформуванні сектору безпеки, підтримку в розмінуванні країни та співробітництво у протидії гібридним загрозам і кібератакам.

Документ також передбачає, що розмір фонду допомоги Україні у 2024 році сягне 5 мільярдів євро. Надалі він може бути збільшений залежно від потреб української армії та можливостей країн ЄС.

“Європейський Союз і його держави-члени відіграють ключову роль у безпосередній і довгостроковій безпеці та стійкості України за допомогою військової, цивільної, гуманітарної, фінансової, торговельної та економічної допомоги, розміщення переміщених осіб, підтримки реформ, реконструкції та перебудови, а також за допомогою обмежувальних заходів і дипломатичної підтримки”, – ідеться в документі.

За даними Welt, поки що тільки сім держав ЄС погодилися надати Україні гарантії безпеки: Німеччина, Данія, Франція, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія. Ще десять країн відмовляються укласти угоди: Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпр, Ірландія, Австрія, Мальта, Швейцарія і Туреччина.

Наразі Брюссель обговорює умови договору з Києвом, документ планується підписати не пізніше початку липня. Очікується, що ці гарантії діятимуть доти, доки Україна не приєднається до ЄС і НАТО.


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