Вихідні в Україні будуть теплими, але подекуди з дощами

У суботу, 13 квітня, в Україні без опадів, лише в північній частині вдень невеликий короткочасний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура в Україні вночі 7-12°, вдень 16-21°; у Карпатах уночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві в суботу без опадів, лише в другій половині дня невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.

У неділю, 14 квітня, в Україні без опадів, лише вдень у західних і північних областях короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°, на Закарпатті та півдні країни до 25°.

У Києві в неділю вночі без опадів, удень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.