Суспільство

Вихідні в Україні будуть теплими, але подекуди з дощами

12 Квітня 2024 22:00
читать на русском →
Тюльпани біля Порохової вежі у Львові / Фото: Суспільне

У суботу, 13 квітня, в Україні без опадів, лише в північній частині вдень невеликий короткочасний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура в Україні вночі 7-12°, вдень 16-21°; у Карпатах уночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві в суботу без опадів, лише в другій половині дня невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.

У неділю, 14 квітня, в Україні без опадів, лише вдень у західних і північних областях короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°, на Закарпатті та півдні країни до 25°.

У Києві в неділю вночі без опадів, удень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Квітня 2024 21:21

Україна веде переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T, – Кулеба
12 Квітня 2024 20:37

Ексміністр оборони Резніков став директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього
12 Квітня 2024 20:13

Міністр оборони пояснив умови для отримання військовими додаткових виплат у 70 тис. грн
12 Квітня 2024 18:18

Підприємців Харківщини звільнять від сплати деяких податків і зборів
12 Квітня 2024 17:23

Планова ротація триває попри тиск окупантів, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки