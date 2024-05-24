Суспільство

Вихідні будуть теплими, але можливі короткочасні дощі

24 Травня 2024 21:52
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Шарівський палац на Харківщині / Фото: Суспільне

У суботу, 25 травня, в Україні прогнозується сонячна погода, без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, удень у Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на сході, північному сході країни та в Карпатах 8-13°; вдень 22-27°.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

У неділю, 26 травня, збережеться суха погода на переважній частині України, лише вдень у південно-східній частині, протягом доби в південній частині місцями можливі короткочасні дощі, грози. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 21-26°.

У Києві 26 травня – без опадів, вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.


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