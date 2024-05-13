Вибір ЛЕД фар для автомобіля: переваги та нюанси покупки в інтернет-магазині

Популярність лед фар досягається завдяки забезпеченню видимості на дорозі навіть у складних погодних умовах. Як і інші прибори авто, лед фари можуть виходити з ладу.

У яких випадках потрібно купити лед фару:

Не горить або блимає світло через перегорання лампи, пошкодженням проводки або несправності блоку живлення. Лампа світить слабко через знос, порушення температурного режиму роботи або зовнішній вплив вологи, пилу тощо. Трапилось механічне пошкодження (тріщини, сколи, деформації тощо).

Що таке ЛЕД фари та їхні переваги

Це автомобільні фари, в яких джерелами світла є світлодіоди. Вони перетворюють електричну енергію у світлову хвилю у вузькому діапазоні оптичного спектру.

Порівняно з галогенками чи ксенонами, лед фари мають кілька переваг:

Компактні розміри. Це відкриває більше можливостей для використання, встановлення і дизайну. Мінімальне споживання енергії і високий ККД дають можливість зменшити навантаження на генератор та витрату пального. Діоди майже не нагріваються, тому в одну фару можна помістити багато елементів без ймовірності перегрівання. Збільшений ресурс служби діодних ламп – біля 5 років або 50 тисяч годин безперебійної роботи. При цьому ксенонові лампи служать не більше 3000 годин, а галогенові рідко дотягують до 1000 год. Висока швидкодія і надійність. Швидше спрацьовування діодних стоп-сигналів порівняно з галогеновими підвищує безпеку руху. Герметична конструкція надійно захищає від пилу і вологи.

Особливості вибору лед фар ближнього світла

Зважаючи на те, що конструкція LED фари нероз’ємна, отже, у разі її виходу з ладу, все ж доведеться відвідати магазин автозапчастин. Вибираючи лед фари ближнього світла, варто врахувати деякі особливості:

Відповідність стандартам. Прибори повинні маркуватися ECE R112 або ECE R123, що підтверджує їхню відповідність європейським стандартам якості. Сумісність із маркою автомобіля. Вони повинні підходити за розміром, формою та типом цоколя до оптики автомобіля. Може бути потрібне встановлення додаткових адаптерів або проводки. Якість компонентів. Хороші фари повинні мати якісні світлодіоди, драйвери, радіатори та лінзи для стабільної роботи і гарної світловіддачі.

Під час вибору фари ближнього світла, слід звертати увагу на відгуки інших покупців, технічні характеристики та гарантійні умови продавця. Також рекомендується звернутися до професійного автосервісу для правильного встановлення та регулювання освітлювальних приладів.

Як вибрати додаткові лед фари

Щоб забезпечити краще освітлення дороги і підвищити безпеку, досить часто автовласники до основних встановлюютьдодаткові лед фари. Вони відрізняються типом, формою і потужністю.

Для правильного вибору потрібно:

Врахувати цілі. Якщо часто їздите темними і погано освітленими дорогами, то підійдуть фари з широким і яскравим світловим пучком, який освітлює узбіччя та придорожні перешкоди. Якщо більше приходиться їздити містом або трасою, то краще вибрати фари з вузьким і далеким світлом, яке не засліплюватиме зустрічних водіїв. Визначитись з формою і розмірами. За формою фари можуть бути круглими, прямокутними, овальними тощо. Розмір фар залежить від місця встановлення на автомобілі. Наприклад, круглі фари добре виглядають на радіаторній решітці або на бампері, а прямокутні – на даху або капоті. Підібрати потужність і колірну температуру. Перший параметр вимірюється у ватах (Вт) чи люменах (Лм). Чим вища потужність, тим більше світла випромінюють фари. Колірна температура вимірюється в кельвінах (К) та визначає відтінок світла. Чим вище цей параметр, тим холодніше і синювате світло, а чим нижче, тим тепліше і жовте світло (рекомендоване значення 4000 – 6000 К).

Переваги покупки автозапчастин в інтернет-магазині

Чому краще купити автозапчастини в інтернет-магазині:

Економія часу. Не потрібно їздити різними автомагазинами, стояти в чергах і витрачати час на пошук нових фар. В онлайн-магазині можна знайти все, що потрібно за пару кліків і оформити замовлення в будь-який час, незалежно від режиму роботи закладу. Заощадження грошей. В інтернеті ціни зазвичай нижчі, ніж у звичайних офлайн магазинах. Це пов’язано з тим, що інтернет-магазини менше витрачають коштів на оренду, персонал і логістику. Можна порівняти ціни різних продавців і вибрати найвигіднішу пропозицію. Деякі онлайн магазини можуть пропонувати безкоштовну або знижки на доставку при замовленні на певну суму. Повний сервіс. Тут можна отримати детальну інформацію про кожну запчастину, прочитати відгуки інших покупців і поставити свої запитання консультантам. Деякі продавці, у яких працює автосервіс, також пропонують послуги зі встановлення нових фар.

Висновок

Світлодіодні фари – це сучасний тип освітлювальних приладів. Світлодіодні фари мають переваги перед традиційними галогенними або ксеноновими фарами: вища яскравість, менша витрата енергії, тривалий термін служби та стійкість до вібрацій і температурних перепадів. Вони забезпечують кращу видимість на дорозі та підвищують рівень безпеки для всіх учасників дорожнього руху.