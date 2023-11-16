Внаслідок обстрілу росіянами прикордоння Чернігівщини поранена волонтерка

Російські війська 15 листопада обстріляли прикордонну Новгород-Сіверську громаду. Під час обстрілу поранення отримала 41-річна волонтерка із Сумщини.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

“Жінка хотіла доставити допомогу місцевим, але не доїхала. Двері авто пробило осколками снарядів, внаслідок чого волонтерка отримала поранення. Наразі потерпіла госпіталізована”, — написав у своєму повідомленні начальник ГУНП в області Іван Іщенко.

За цим фактом слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

За інформацією начальника Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса, волонтерка, яка потрапила під обстріл, наразі прооперована. Загрози її життю немає.