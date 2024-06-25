Влада Південної Кореї заявила, що у повітряних кулях зі сміттям із КНДР виявили паразитів

У надісланих Південній Кореї Північною Кореєю наповнених сміттям повітряних кулях, виявили паразитів.

Про це повідомило Міністерство у справах об’єднання Південної Кореї в понеділок, 24 червня, передає Yonhap .

“Численні паразити, такі як аскариди, власоглави та ниткоподібні черви, були виявлені в ґрунті, який містився у смітті”, — йдеться в прес-релізі міністерства.

Там додали, що паразити, ймовірно, походять із людських екскрементів.

Висновки ґрунтуються на дослідженні 70 повітряних куль.

Зазначається, що серед наповнених сміттям повітряних куль також виявили шматки одягу — краваток та синіх піджаків, що були порізані ножицями чи ножами. Цей одяг ідентифікували як предмети, раніше надані Північній Кореї південнокорейською компанією.

“Схоже, що Північна Корея пошкодила та надіслала ці раніше поставлені предмети, щоб висловити крайню ворожість до рекламних листівок і підкреслити ворожу позицію проти Південної Кореї”, — сказав представник міністерства, який побажав залишитися анонімним.

Чиновник зазначив, що більша частина сміття складалася з макулатури та вінілу, а не звичайних побутових відходів. Він припустив, що влада Північної Кореї, можливо, не хоче розкривати подробиці повсякденного життя північнокорейців зовнішньому світу.

За останні тижні Північна Корея відправила понад 1000 повітряних куль зі сміттям на південь у відповідь на надсилання листівок південнокорейських активістів із засудженням північнокорейського режиму.

Протягом багатьох років північнокорейські перебіжчики в Південній Кореї та консервативні активісти надсилали антипхеньянські листівки на Північ за допомогою повітряних куль, щоб заохотити північнокорейців повстати проти режиму сім’ї Кіма.

Північна Корея виступає проти цих пропагандистських кампаній.