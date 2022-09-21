Техно

Військові облігації можна буде купити в Дії

21 Вересня 2022 15:15
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​​За кілька днів військові облігації можна буде купити в Дії, повідомляють розробники застосунку.

Вони також повідомили деякі подробиці щодо цих цінних паперів.

  1. “Облігації в Дії названі на честь тимчасово окупованих міст. Наприклад, Маріуполь, Крим, Херсон. Чому? Бо гроші з облігацій йдуть у держбюджет України та на потреби армії. Кожна куплена облігація наближає деокупацію наших міст.
  2. І донат, і інвестиція. Не тримайте гроші під матрацом — інвестуйте в перемогу. Так ви допоможете ЗСУ та отримаєте гарантований прибуток: повернеться сума вкладу, ще й відсотки!
  3. Купити облігації можна буде без комісії за кілька кліків просто на головному екрані Дії”.

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