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Військові облігації можна буде купити в Дії ​​За кілька днів військові облігації можна буде купити в Дії, повідомляють розробники застосунку. Вони також повідомили деякі подробиці щодо цих цінних паперів. “Облігації в Дії названі на честь тимчасово окупованих міст. Наприклад, Маріуполь, Крим, Херсон. Чому? Бо гроші з облігацій йдуть у держбюджет України та на потреби армії. Кожна куплена облігація наближає деокупацію наших міст. І донат, і інвестиція. Не тримайте гроші під матрацом — інвестуйте в перемогу. Так ви допоможете ЗСУ та отримаєте гарантований прибуток: повернеться сума вкладу, ще й відсотки! Купити облігації можна буде без комісії за кілька кліків просто на головному екрані Дії”. Поділитися:



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