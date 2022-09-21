За кілька днів військові облігації можна буде купити в Дії, повідомляють розробники застосунку.
Вони також повідомили деякі подробиці щодо цих цінних паперів.
- “Облігації в Дії названі на честь тимчасово окупованих міст. Наприклад, Маріуполь, Крим, Херсон. Чому? Бо гроші з облігацій йдуть у держбюджет України та на потреби армії. Кожна куплена облігація наближає деокупацію наших міст.
- І донат, і інвестиція. Не тримайте гроші під матрацом — інвестуйте в перемогу. Так ви допоможете ЗСУ та отримаєте гарантований прибуток: повернеться сума вкладу, ще й відсотки!
- Купити облігації можна буде без комісії за кілька кліків просто на головному екрані Дії”.
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