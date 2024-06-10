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Веніславський заявив, що електронних повісток не буде
10 Червня 2024 09:45
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Федір Веніславський / Getty Images

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що парламент та уряд не запроваджуватимуть електронні повістки через електронний кабінет, також  через е-кабінет не направлятимуть  на ВЛК.

Про це заявив Веніславський в інтерв’ю “РБК-Україна”

“Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде”.

Парламентарій зазначив, що через електронний кабінет також не буде направлень на військово-лікарську комісію. “Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна”, – сказав Веніславський.


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