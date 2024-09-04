Суспільство

Ракетний удар по Львову: 7 загиблих, серед них – 2 дітей, 38 постраждалих
4 Вересня 2024 08:08
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загиблі, Львів
Наслідки атаки / Telegram

Семеро людей загинули та ще 38 постраждали у результаті російського ракетного удару по Львову.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький і мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про 7 загиблих: 5 дорослих та двох дітей – дівчат 14 та 9 років.

“Чорний день для нашої області. П’ята загибла людина. Це – дитина. Кількість постраждалих зросла до 38”.

Буквально за кілька хвилин мер Льовова повідомив, що кількість жертв зросла до 7. І уточнив, що двоє з семи загиблих – діти.

У МВС додали, що пошуково-рятувальна операція триває.

Раніше Садовий повідомляв, що загинули жінка та чоловік. За його словами, загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

Козицький додав, що третя жертва росіян – 14-річна дівчинка

“Серед потерпілих – 5 дітей.Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження”, – уточнив голова ОВА.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у центрі міста пошкоджено понад 50 будинків. Із 6 будинків відселять людей.

Також пошкоджено 2 медичних заклади та 2 школи. 


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