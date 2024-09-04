Політика

США не змінили позиції щодо ударів України вглиб Росії – Пентагон
4 Вересня 2024 09:36
читать на русском →
пентагон, сша
Пентагон / Вікіпедія

США не змінить політику обмежень використання наданої ними зброї для ударів вглиб РФ.

Про це на брифінгу у вівторок, 3 вересня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

“Я не маю жодних оголошень щодо змін у політиці”, – сказав він.

Райдер нагадав, що глава Пентагону Ллойд Остін матиме нагоду зустрітися з українськими і міжнародними партнерами наприкінці цього тижня в рамках формату “Рамштайн.

“Там ми зосередимося на тому, щоб знову ж таки краще зрозуміти потреби України в безпековій допомозі і як найкраще їх задовольнити”, – сказав він.

“Але з точки зору будь-яких змін у нашій політиці, я не можу нічого повідомити. Знову ж таки, ніяких змін не відбулося”, – наголосив речник Пентагону.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Вересня 2024 12:33

Загинула вся сім’я: російські терористи вбили у Львові матір і 3 дітей
4 Вересня 2024 11:16

Атака на Львів: кількість постраждалих зросла до 45
4 Вересня 2024 10:33

У Полтаві під завалами продовжують шукати 13 людей – ДСНС
4 Вересня 2024 09:52

Атака на Україну 4 вересня: ППО знищила чотири ракети Х-101, три «Іскандери» та 22 дрони типу Shahed
4 Вересня 2024 08:49

Дмитро Кулеба подав у відставку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки