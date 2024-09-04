США не змінили позиції щодо ударів України вглиб Росії – Пентагон

США не змінить політику обмежень використання наданої ними зброї для ударів вглиб РФ.

Про це на брифінгу у вівторок, 3 вересня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

“Я не маю жодних оголошень щодо змін у політиці”, – сказав він.

Райдер нагадав, що глава Пентагону Ллойд Остін матиме нагоду зустрітися з українськими і міжнародними партнерами наприкінці цього тижня в рамках формату “Рамштайн.

“Там ми зосередимося на тому, щоб знову ж таки краще зрозуміти потреби України в безпековій допомозі і як найкраще їх задовольнити”, – сказав він.

“Але з точки зору будь-яких змін у нашій політиці, я не можу нічого повідомити. Знову ж таки, ніяких змін не відбулося”, – наголосив речник Пентагону.