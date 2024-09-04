Від біткоїна до NFT: Incrypted запускає освітні курси з криптовалют

Команда Incrypted, українського медіа №1 про криптоіндустрію та Web3, оголосила про запуск курсів із криптовалют. Вони будуть корисні тим, хто хоче отримати базові знання про цифрові активи, розібратися з графіками і криптогаманцями, а також підвищити свою фінансову грамотність.

Запуск освітніх курсів відповідає цінностям Incrypted про надання свіжої та актуальної інформації зі світу криптовалют. Програма навчання містить:

цікаві уроки з розбором основних понять — від альткоїнів до хешрейту;

навчальні відео та текстові версії матеріалів;

тести для перевірки та закріплення знань;

сертифікат про закінчення курсів.

Безкоштовний відеокурс «Занурення в крипту» доступний усім читачам Incrypted. Надалі розділ поповнюватиметься новими матеріалами, призначеними для користувачів із різним рівнем знань.

Щоб почати навчання, необхідно перейти в розділ курсів на сторінці «КриптоБаза» і створити особистий кабінет — програма доступна тільки авторизованим користувачам.

Реєстрація на сайті Incrypted займає всього кілька хвилин і відкриває доступ до додаткових функцій — зокрема отримання поінтів KEY.

Ще більше освітнього контенту можна знайти в Telegram-каналі. У ньому зібрані статті та відеоматеріали, що допомагають розібратися в різних аспектах криптоіндустрії.

Програма навчання Incrypted — це чудова можливість отримати знання в галузі криптовалют, закріпити їх на практиці та йти в ногу з часом у світі фінансів, що постійно змінюється.

«Як відомо, Україна входить до топ-5 країн за рівнем прийняття цифрових активів. Команда Incrypted завжди прагнула до надання актуальної інформації зі світу криптовалют. Саме тому ми вирішили запустити освітні курси, щоб кожен міг отримати корисні знання та підвищити свою фінансову грамотність», — сказав співзасновник Incrypted Іван Павловський.

Incrypted — це найбільше українське медіа про криптоіндустрію, блокчейн-технології та Web3. З 2017 року команда проєкту займається побудовою локальної спільноти, організацією конференцій та інших заходів з учасниками ринку. Крім ЗМІ, Incrypted розвиває YouTube-канал (130 000+ підписників), Telegram-канали (100 000+ підписників) і X.