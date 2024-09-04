Вночі щонайменше 4 “Шахеди” залетіли в Білорусь

Уночі 4 вересня щонайменше 4 із запущених Росією “Шахедів” зайшли в повітряний простір Білорусі, у повітря піднімали винищувач ВПС РБ.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт “Беларускі Гаюн“.

Аналітики проаналізували українські моніторингові ТГ-ресурси, і пишуть, що за минулу ніч до Білорусі залетіли щонайменше 4 дрони-камікадзе типу “Шахед”. Перший із них перетнув кордон із Білоруссю близько 01:50 у районі села Верхні Жари і вже за кілька хвилин пішов в Україну в напрямку Чорнобильської зони.

Подальші заходи “Шахедів” у Білорусь були о 04:48, 05:49 і 08:04. Більшість із них літали в районі білорусько-українського кордону, постійно перетинаючи його в обидва боки, але один із них політав над кордоном і пішов на північ країни.

“Востаннє його було помічено о 05:49 в районі Жлобина, після чого він загубився, куди він подівся – невідомо. Зазначимо, що ПС ЗСУ також повідомляють, що один із “Шахедів” уночі полетів до Білорусі. Ймовірно, йдеться саме про цей БПЛА.

За нашою інформацією, винищувач ВПС РБ піднявся з аеродрому “Барановичі” приблизно о 06:20 і, політавши 1,5 години, повернувся в Барановичі о 8 ранку”.