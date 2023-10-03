Вчорашні удари по Харкову: що відомо про влучання

Внаслідок ударів п’ятьма ракетами С-300 по передмістю Харкова 2 жовтня були пошкоджені господарська будівля та підсобні приміщення бюро ритуальних послуг.

Зафіксували влучання у землю, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань. Поранених немає”, — розповів Синєгубов.

Вранці 2 жовтня окупанти завдали щонайменше п’ять ударів за межами міста. Було влучання ракет С-300, повідомив керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, РФ завдала ударів по Харківщині з Білгорода.