Суспільство

В України найближчими днями деінде пройдуть короткочасні дощ

24 Квітня 2023 14:25
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Короткочасні дощі очікуються в західних і східних областях України у вівторок, 25 квітня, вдень місцями грози, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°.

На високогір’ї Карпат помірний дощ; температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві 25 квітня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°; вдень 17-19°.

У середу, 26 квітня, вночі в західних, Житомирській, Вінницькій, удень у більшості північних, центральних та Одеській областях пройдуть помірні дощі, на решті території вночі без опадів, удень невеликі короткочасні дощі.

Температура вночі 5-10° (на заході 3-8° тепла), вдень 13-18°, у східних і південних областях до 21°, у західних, Житомирській, Вінницькій областях 6-11°.

На високогір’ї Карпат дощ із мокрим снігом; температура вночі та вдень 1-6° тепла, вночі 27 квітня 0-5° морозу.

Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вночі без опадів, удень дощ. Температура вночі 8-10°, вдень 15-17°. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.


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