Суспільство

В Україні збережеться спекотна і переважно суха погода
28 Серпня 2024 21:53
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Міський термометр у Харкові / Фото: Суспільне

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються на півдні України в четвер, 29 серпня, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 28-33°, на Прикарпатті та в більшості південних областей 24-29°.

У Києві в четвер, 29 серпня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

У п’ятницю, 30 серпня, у більшості областей України також без опадів, лише в південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 28-33°.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер східний, 5-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.


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