Супутникові знімки спростовують інформацію про ураження арсеналу “Котлубань”

Україна не змогла вразити склад боєприпасів у Котлубані під Волгоградом, передає Радіо Свобода.

Як видно на супутниковому знімку за 29 вересня, поруч з арсеналом Головного ракетно-артилерійського управління після удару українських дронів виникла пожежа, але на територію складу боєприпасів вогонь не поширився.

Раніше Генштаб ЗСУ заявив, що вночі був уражений арсенал зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області.

«За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. Військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, утім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів», – повідомляв ГШ.