Поляки закривають пункт перетину кордону “Нижанковичі-Мальховіце”

Пункт перетину на кордоні з Польщею «Нижанковичі-Мальховіце» тимчасово припиняє роботу, повідомляє Держприкордонслужба.

За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00 годин 00 хвилин 30 вересня 2024 року.

“За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» планують завершити цьогоріч”, – повідомили прикордонники.

Нагадаємо, Нижанковичі-Мальховіце є тимчасовою прикордонною інфраструктурою для пропуску вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 7,5 тонн без вантажу.

За попередньою інформацією, цього року польська сторона планує завершити будівництво пункту пропуску «Нижанковичі-Мальговіце». Він включатиме смуги для легкових автомобілів, автобусів і вантажівок вагою до 3,5 тонн.