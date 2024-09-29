Політика

Сили оборони України уразили військовий арсенал “Котлубань” у Волгоградській області
29 Вересня 2024 15:53
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втрати ворога, генштаб
Дим над військовим арсеналом "Котлубань" / Фото з відкритих джерел

Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.
Військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів”, – йдеться у повідомленні ГШ.

Зазначено, що операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.


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