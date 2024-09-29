Сили оборони України уразили військовий арсенал “Котлубань” у Волгоградській області

Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

Військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів”, – йдеться у повідомленні ГШ.

Зазначено, що операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.