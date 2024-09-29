Данія та Україна домовилися про мільярдні інвестиції

Данія та Україна просуваються вперед у закупівлі зброї через українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярда данських крон (більше 560 млн євро). Як повідомили в Міністерстві оборони Данії, до кінця року планується поставити на фронт зброю та обладнання українського виробництва, що фінансується Данією і замороженими російськими активами, які Данія використовуватиме від імені ЄС.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен перебуває сьогодні в Києві, де разом із міністром оборони України Рустемом Умеровим і міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним підписав угоду про наміри продовжити співпрацю щодо конкретних закупівель українських оборонних компаній на загальну суму близько 4,2 млрд данських крон.

«Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Тому я дуже радий, що Данія узгодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо якнайкраще використати 4,2 мільярда датських крон, які надають ЄС і Данія», – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Закупівлі фінансуватимуться коштом 1,3 млрд данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі, і 2,9 млрд крон із заморожених російських активів, які Данія використовуватиме від імені ЄС.

«Данія відіграє провідну роль, надаючи зброю безпосередньо від української оборонної промисловості. Це зміцнює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка їм потрібна», – каже Троельс Лунд Поульсен.

Раніше цього року Данія завершила пілотний проєкт, у рамках якого було профінансовано 18 гаубиць українського виробництва. Снаряди вже поставлені українським збройним силам.

Поїздка міністра оборони до Києва відбувається напередодні Форуму оборонної промисловості в Києві, що триває з 1 до 5 жовтня, в якому бере участь велика група данських компаній оборонної промисловості.