Суспільство

В Україні збережеться дощова, помірно тепла погода

21 Квітня 2024 20:59
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Боброві будівельно-конструкторські довгобуди. Місцевий річковий бобер старанно обгризав березу, очевидно, для спорудження греблі, проте чомусь зупинився / Фото Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

В Україні в ніч на понеділок у північних і більшості центральних областей, вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі, вдень на півдні країни місцями з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу та півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла; на решті територій вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південно-східній частині 14-19°.

На високогір’ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві 22 квітня вночі дощ, удень без суттєвих опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

У вівторок, 23 квітня, вночі в Україні, крім західних областей, невеликий дощ, вдень без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла, у центральних областях до 19°, у східних та південно-східних областях 16-21°.

На високогір’ї Карпат без опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 23 квітня вночі невеликий дощ, вдень без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.


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