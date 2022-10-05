Суспільство

В Україні загинув 23-річний ірландець Рорі Мейсон

5 Жовтня 2022 14:40
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війна

23-річного ірландця Рорі Мейсона, який бився в Інтернаціональному легіоні Збройних сил України, було вбито під час бойових дій, підтвердила його родина.

Рідні Мейсона дізналися про його загибель від міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу, пише BBC.

Мейсон приєднався до Міжнародного легіону у березні.

“Рорі не цікавився політикою, але він мав загострене почуття правильного і неправильного, і нездатність заплющити очі на несправедливість”, – сказав отець Мейсона Роб.

“Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю, рішучістю та самовідданістю, з якими він став на захист України”, – додав Роб Мейсон.

В Міжнародному легіоні захисту України повідомили, що підрозділ Мейсона потрапив під обстріл під час бойових дій.

“Наш побратим, Рорі Мейсон, брав участь у Харківському контрнаступі зі своїм підрозділом і загинув у бою. Пам’ять про Рорі житиме у його підрозділі, у Легіоні та у Збройних силах України”, – заявили в Інтернаціональному легіоні.


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