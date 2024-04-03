В Україні утримається прохолодна погода

У четвер, 4 квітня, у західних, уночі й північних областях України місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, уночі в північних, удень у північно-східних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла. Вдень 13-18°, на півдні й сході країни місцями 20-22°, у північних областях 7-12°.

У Києві в ніч на четвер невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

У п’ятницю, 5 квітня, вночі у західних областях, удень на Правобережжі місцями невеликі дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних областях місцями 0-2° морозу, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та в південній частині вночі 4-9°, вдень 14-19°.

Вітер західний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у ніч на п’ятницю без опадів, удень місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 13-15°.

Вітер західний, південно-східний, 5-10 м/с.