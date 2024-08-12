Суспільство

В Україні очікується переважно тепла та суха погода
12 Серпня 2024 21:53
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Сад Шевченка у Харкові / Фото: Суспільне

Короткочасний дощ і гроза очікуються на північному сході України у вівторок, 13 серпня, в інших регіонах без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 21-26°, на Закарпатті до 30°; у південній частині країни вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, удень 23-25°.

У середу, 14 серпня, по всій Україні вночі короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, у південній частині та Закарпатті 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, на півдні країни та Закарпатті 26-31°.

У Києві в середу без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°; вдень 23-25°.


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