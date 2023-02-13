Суспільство

В Україні очікується незначне потепління

13 Лютого 2023 14:29
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Найближчої доби в Україні очікується незначне потепління, подекуди сніг із дощем.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 14 лютого, в Україні очікується невеликий, у східних областях – помірний сніг, удень із дощем. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в східних областях і в Карпатах 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві у вівторок подекуди невеликий сніг, удень із дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

У середу, 15 лютого, в Україні, крім західних областей, невеликий сніг, у Криму з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині (крім Запорізької області), у західних, Житомирській і Вінницькій областях 1-6° тепла; у східних, північно-східних областях протягом доби 0-5° морозу.

У Києві в середу невеликий сніг (удень місцями). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.


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