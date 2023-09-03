Суспільство

В Україні на початку тижня до +29°, короткочасні дощі

3 Вересня 2023 20:59
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У понеділок, 4 вересня, у більшості західних, Вінницькій, Житомирській, подекуди в Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, вдень і в південній, східній частинах і в Дніпропетровській області невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні та південному сході країни до 19°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті територій 24-29°.

У Києві в понеділок, 4 вересня, короткочасний дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

У вівторок, 5 вересня, в Україні без опадів, вночі у східних, південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південних, південно-східних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У Києві у вівторок, 5 вересня, без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.


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