В Україні 14 січня втримається мороз до −20°

В Україні 14 січня збережеться морозна погода з низькими температурами вночі та вдень.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у ніч на 14 січня температура повітря становитиме −10…−15 градусів, на півночі країни — до −15…−20 градусів. Упродовж дня очікується −9…−14, у західних областях −7…−12, на півдні −2…−6 градусів.

На дорогах утримається ожеледиця. Невеликий сніг можливий у центральних, західних та південних регіонах, однак загалом істотних опадів не прогнозують.

У Києві вночі очікується −13…−15 градусів, удень — близько −10. Опадів не передбачається, проте дороги та тротуари залишатимуться слизькими.