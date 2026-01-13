        Новини

        В Україні 14 січня втримається мороз до −20°

        Сергій Бордовський
        13 Січня 2026 22:15
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook

        В Україні 14 січня збережеться морозна погода з низькими температурами вночі та вдень.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, у ніч на 14 січня температура повітря становитиме −10…−15 градусів, на півночі країни — до −15…−20 градусів. Упродовж дня очікується −9…−14, у західних областях −7…−12, на півдні −2…−6 градусів.

        Реклама
        Реклама

        На дорогах утримається ожеледиця. Невеликий сніг можливий у центральних, західних та південних регіонах, однак загалом істотних опадів не прогнозують.

        У Києві вночі очікується −13…−15 градусів, удень — близько −10. Опадів не передбачається, проте дороги та тротуари залишатимуться слизькими.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини