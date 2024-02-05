В РФ приїхав американський ведучий Такер Карлсон, відомий підтримкою Трампа і пропагандою теорій змов

Консервативного полеміста Такера Карлсона або когось, схожого на нього, помітили в Москві на превелику радість прокремлівської спільноти.

Як пише Politico, у неділю Telegram-канал, який вважають близьким до російських правоохоронних органів, повідомив, що Карлсон прилетів до Москви зі Стамбула трьома днями раніше.

Незважаючи на відсутність офіційного підтвердження, прокремлівські оглядачі та військові блогери вважають, що колишній ведучий Fox News збирається взяти інтерв’ю у Володимира Путіна.

Такер Карлсон, який раніше працював ведучим у прайм-тайм на Fox News, був звільнений з телеканалу у квітні минулого року за звинуваченням у наклепі. У грудні він запустив власний стримінговий сервіс. Журналіст брав інтерв’ю у Хав’єра Мілея і Віктора Орбана.