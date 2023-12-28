В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

В охороні правопорядку в період новорічних свят, насамперед у місцях скупчення людей, будуть задіяні 30 тисяч поліцейських, повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

“30 тисяч поліцейських подбають про безпеку людей на Різдвяні та Новорічні свята”, – йдеться в повідомленні Національної поліції.

Як повідомив Вигівський, у новорічний період усі поліцейські наряди будуть передислоковані та наближені до місць, де розміщуватимуться святкові ялинки та відбуватимуться релігійні заходи.

Особливо голова Нацполіції нагадав про заборону феєрверків і салютів: “Вибухів, впевнений, всім і так вистачає. Минулого року у нас було декілька фактів запуску феєрверків – особи були встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності, провадження скеровані до суду”.

За словами Вигівського, “з першого дня війни поліцейські працюють в посиленому варіанті несення служби, розгорнуті ситуаційні центри. До повномасштабного вторгнення росії в середньому на добу заступало на службу 4500 нарядів поліції, зараз – близько 7000 нарядів, це близько 21 тисячі поліцейських”.